Вибачення дівчини не забарилися.

Українка скаржилась на військових через нібито їхні претензії, що вона не пішла захищати державу.

Скарги дівчина вилила у прямому ефірі в своїх соцмеурежах.

"Те, що вони нас захищають, то повинні цим пишатися? Просто зараз такі хлопці, що, коли знайомляться, то пишуть: о, я захищаю вашу державу, поки ти тут сидиш в ефірах", - почала вона.

Далі дівчина вочевидь відповіла на запитання, чому вона нічого не робить для оборони.

"А чому я маю туди (на фронт – ред.) йти? Туди йдуть якісь придурки. Тут немає що захищати. Це не держава, тут постійно було важко жити усім людям, відколи прийшов Порошенко, відколи незалежність… тут нічого доброго не було і не буде", - вважала українка.

Проте згодом у мережі з'явилось нове відео – уже з вибаченнями: "Я прошу вибачення за сказані мною слова, які я неправильно вам донесла. Насправді я не мала такої думки щодо нашої держави і наших хлопців. Щиро поважаю нашу державу і нашу незламність".

Скандали щодо війни в Україні

Українського військового, що повертався з фронту додому, вигнали спати у тамбур нібито через "поганий запах". Скандал отримав розголос - і в "Укрзалізниці" пообіцяли розібратися з провідниками.

Сам чоловік пробув з рідними всього два дні і вже повернувся в окопи.

На Закарпатті священник МП влаштував скандал під час поховання загиблого героя. Захисника відспівували біля стін храму.

Також у скандал вляпалась студентка з Івано-Франківська, яка сподівалась на перемогу Росії і хвалилася паспортом РФ, оперативно вибачилась і заявила, що говорила російською вперше.

А ось хлопцю з Кривого Рогу, який називав військових "гарматним м’ясом", довелося продавати транспорт після оголошеного судом великого штрафу.

Вас також можуть зацікавити новини: