У Білому домі не виключають, що окупанти можуть підкинути на місце вибуху фрагменти боєприпасів, що використовуються в ракетних системах HIMARS.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія спробує звинуватити ЗСУ в ударі по колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє сайт Білого дому.

"Російські офіційні особи спробують підставити українські Збройні сили", - сказав Кірбі.

У Білому домі не виключають, що окупанти можуть підкинути на місце вибуху фрагменти боєприпасів, що використовуються в ракетних системах HIMARS.

"Це ще один приклад звичної для Росії методички: звинувачувати інших у тому, що зробили вони самі", — додав він.

Трагедія в Оленівці:

У ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії.

За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК-Євгена Пригожина.

4 серпня 2022 року американська розвідка заявила про те, що Росія фабрикує докази теракту в Оленівці.

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