В Мінській області Білорусі сьогодні вранці було помічено розвантаження ешелону з великою кількістю військової техніки ЗС РБ. Нарахували щонайменше 40 одиниць.
Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", який моніторить пересування ворожої техніки по території Білорусі, сповіщає про запуски ракет і т. п.
Яку саме техніку розвантажували:
- танки Т-72Б,
- 122-міліметрові полкові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика",
- гусеничні бойові машини піхоти БМП-2,
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2,
- "Урали" загального призначення і бензовози.
Також серед техніки помітили евакуаційну машину БРЕМ-Ч, багатоцільовий плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ і його санітарну версію, броньовану. розвідувально-дозорну машину Кайман-КАС та інші.
За даними Пентагону, ознак підготовки Білорусі до нападу на Україну поки немає.
Як повідомляв УНІАН, 4 травня почалася раптова перевірка Збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.
Водночас у британській розвідці припускають, що Росія, швидше за все, буде прагнути роздути загрозу, яку представляють для України навчання білоруських військ.
Важливо, з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі по українській території була запущена як мінімум 631 ракета. Запуски з Білорусі тривають й донині. Останній пуск був 3 травня.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Як білоруські партизани допомогли зірвати наступ РФ на Київ - The Washington Post
- "Нехай захід спить спокійно": Лукашенко заявив, що Білорусь не розв'язуватиме війну
- Екс-генерал США пояснив, чого Україні зараз не вистачає для перемоги над Росією