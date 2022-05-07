Також помічено пасажирські вагони для перевезення особового складу.

В Мінській області Білорусі сьогодні вранці було помічено розвантаження ешелону з великою кількістю військової техніки ЗС РБ. Нарахували щонайменше 40 одиниць.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", який моніторить пересування ворожої техніки по території Білорусі, сповіщає про запуски ракет і т. п.

Яку саме техніку розвантажували:

танки Т-72Б,

122-міліметрові полкові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика",

гусеничні бойові машини піхоти БМП-2,

броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2,

"Урали" загального призначення і бензовози.

Також серед техніки помітили евакуаційну машину БРЕМ-Ч, багатоцільовий плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ і його санітарну версію, броньовану. розвідувально-дозорну машину Кайман-КАС та інші.

За даними Пентагону, ознак підготовки Білорусі до нападу на Україну поки немає.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня почалася раптова перевірка Збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Водночас у британській розвідці припускають, що Росія, швидше за все, буде прагнути роздути загрозу, яку представляють для України навчання білоруських військ.

Важливо, з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі по українській території була запущена як мінімум 631 ракета. Запуски з Білорусі тривають й донині. Останній пуск був 3 травня.

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