Збройні Сили України отримали наводку, стверджує Кримська моніторингова група.

В акваторії Чорного моря відстежили корвет РФ і дали наводку Збройним силам України.

Ворожу одиницю флоту помітили в акваторії разом з 3 малими ракетними кораблями та двома великими "десантниками", повідомила моніторингова група "Кримський вітер".

"Відстежили кораблі Чорноморського флоту РФ в Цемеській бухті Новоросійська", - уточнили там.

Проект додав, що відповідні дані отримали у своє розпорядження ВСУ.

Україна виграла битву за Чорне море - думка екс-полковника США

Раніше у своїй колонці для Foreign Affairs полковник у відставці Корпусу морської піхоти США Марк Канціан констатував, що Україна виграла битву за Чорне море. І хоча це не дозволяє Києву виграти війну з РФ, успіх в акваторії та знищення 9 великих кораблів флоту Росії, відбитися на полі бою, вважає він.

Зокрема, дії України в Чорному морі заважають окупантами постачати та зміцнювати тимчасово окупований Крим. Якщо Київ зможе закріпити успіх, то збільшить значущість свого "слова" у разі переговорів з Росією, зазначив він.

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