Депутат від "кримського регіону" заявив, що після цього наша країна вже не зможе оговтатися.

Якщо Україна обстріляє Кримський міст, російські окупанти нанесуть "нищівний удар" по центрах прийняття рішень у Києві, військовій інфраструктурі та логістиці зброї. У РФ обіцяють, що після такого наша країна не зможе оговтатися.

Як передають росЗМІ, такими погрозами вибухнув депутат Держдуми від "кримського регіону" Михайло Шеремет.

"Спроба атакувати Кримський міст обернеться нищівним ударом по центрах прийняття рішень в Києві, військовій інфраструктурі і каналах логістики поставок зброї. За свою провокацію київський режим отримає таку відповідь, що вже не зможе оговтатися", — заявив Шеремет.

Нагадаємо, в Росії далеко не вперше погрожують бомбардуванням урядового кварталу в Києві. Про аналогічні удари говорили після обстрілу "вишок Бойка". А ще такі ж заяви звучали, коли стало відомо про передачу Україні РСЗВ HIMARS.

Що стосується Кримського моста, то 16 липня представник ГУР Вадим Скібіцький підтвердив потенційний удар по об'єкту. Але для цього спочатку потрібно отримати ракети для РСЗВ з дальністю ураження до 300 кілометрів.

Радник керівника ОПУ Олексій Арестович теж висловився з приводу Кримського моста. На його думку, об'єкт чекає доля "вишок Бойка".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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