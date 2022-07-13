Тепер росіяни дуже серйозно ставляться до українців, зазначив секретар РНБО.

Російські окупанти дуже ретельно охороняють Кримський міст, для охорони цього об'єкта поставлено шалену кількість засобів протиповітряної оборони.

Зараз супротивники напружені через Кримський міст, майже кожного дня проходять навчання, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "Радіо НВ".

"…Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, - шалена. Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська", - зазначив співбесідник.

За його словами, до початку вторгнення в Україну росіяни думали, що українці не мають волі та війська, а тепер до нас дуже серйозно ставляться.

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року захопила український Крим, а потім побудувала Кримський міст, який поєднав російську територію із захопленим півостровом.

Пізніше - рано вранці 24 лютого 2022-го, Росія зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну.

Варто зазначити, що російська сторона використовувала Кримський міст для насичення півострова озброєнням та воєнною технікою.

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