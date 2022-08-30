Сам колаборант нібито не постраждав.

У Херсонській області підірвали автомобіль "начальника місцевої чергової частини ДАІ", 38-річного колаборанта Снєшина

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Стверджується, що вибух стався близько 8:00 ранку на Паровозному провулку в той момент, коли там проїжджав SEAT Снєшина.

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Сам колаборант нібито не постраждав.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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