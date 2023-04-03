Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) назвали головну вигоду, яку отримає Кремль від вбивства місцевого "воєнкора" Владлена Татарського (Максим Фомін).
Відомство у своєму останньому звіт підкреслює, що користуючись цим президент РФ Володимир Путін може посилити цензуру в російському суспільстві.
"Вбивство вже посилює розкол в російському просторі блогерів, що в кінцевому підсумку може ще більше допомогти Кремлю в консолідації контролю над інформаційним простором", - кажуть там.
Аналітики згадують, що з цією ж метою цим березнем спецслужби РФ проводили рейди в барах Москви та Санкт-Петербурга, пред'являючи учасникам тусовок фінансування дій ЗСУ, а також заклики до молоді брати участь в "антигромадських діях" проти Росії.
Тоді Володимир Путін особисто доручив ФСБ активізувати контррозвідувальні заходи й заблокувати всі можливі джерела української ідеології.
У ISW кажуть, що нове гучне вбивство т=Татарського, за логікою Кремля, має відлякати людей від участі в антиросійських мітингах і зборах. Також такою "зачисткою" влада РФ, можливо, намагалася залякати інших блогерів, пов'язаних з ПВК "Вагнер".
Ліквідація татарського - що відомо
2 квітня стало відомо про ліквідацію російського пропагандиста і воєнкора Владлена Татарського. Його "зачистили" під час творчого вечора, який проходив в місцевому барі в Санкт-Петербурзі. Тоді в закладі стався масштабний вибух. Постраждали 30 осіб.
Джерелом детонації, за однією з версій, стала статуетка, яку Татарський отримав в подарунок від однієї з фанаток. За даними силовиків РФ, для організації вибуху в барі зловмисники використовували вибухівку з понад 200 грамами тротилу.
Пізніше у РФ заявили, що до вбивства Татарського причетна Дар'я Т. За місцем її проживання провели обшуки.
Зі свого боку експерти кажуть, що до ліквідації воєнкора, ймовірно, причетний кілер професійного класу.