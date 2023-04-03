Російський президент Володимир Путін раніше доручав ФСБ активізувати контррозвідувальні заходи проти блогерів, які не подобаються Кремлю.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) назвали головну вигоду, яку отримає Кремль від вбивства місцевого "воєнкора" Владлена Татарського (Максим Фомін).

Відомство у своєму останньому звіт підкреслює, що користуючись цим президент РФ Володимир Путін може посилити цензуру в російському суспільстві.

"Вбивство вже посилює розкол в російському просторі блогерів, що в кінцевому підсумку може ще більше допомогти Кремлю в консолідації контролю над інформаційним простором", - кажуть там.

Аналітики згадують, що з цією ж метою цим березнем спецслужби РФ проводили рейди в барах Москви та Санкт-Петербурга, пред'являючи учасникам тусовок фінансування дій ЗСУ, а також заклики до молоді брати участь в "антигромадських діях" проти Росії.

Тоді Володимир Путін особисто доручив ФСБ активізувати контррозвідувальні заходи й заблокувати всі можливі джерела української ідеології.

У ISW кажуть, що нове гучне вбивство т=Татарського, за логікою Кремля, має відлякати людей від участі в антиросійських мітингах і зборах. Також такою "зачисткою" влада РФ, можливо, намагалася залякати інших блогерів, пов'язаних з ПВК "Вагнер".

Ліквідація татарського - що відомо

2 квітня стало відомо про ліквідацію російського пропагандиста і воєнкора Владлена Татарського. Його "зачистили" під час творчого вечора, який проходив в місцевому барі в Санкт-Петербурзі. Тоді в закладі стався масштабний вибух. Постраждали 30 осіб.

Джерелом детонації, за однією з версій, стала статуетка, яку Татарський отримав в подарунок від однієї з фанаток. За даними силовиків РФ, для організації вибуху в барі зловмисники використовували вибухівку з понад 200 грамами тротилу.

Пізніше у РФ заявили, що до вбивства Татарського причетна Дар'я Т. За місцем її проживання провели обшуки.

Зі свого боку експерти кажуть, що до ліквідації воєнкора, ймовірно, причетний кілер професійного класу.

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