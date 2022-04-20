Відвідування лісів зараз заборонено в переважній більшості регіонів країни.

В Київській області двоє лісників підірвалися на ворожій міні, коли їхали на машині. Один з них загинув, а другий потрапив до лікарні.

Про інцидент повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець на персональній сторінці на Facebook.

"Зараз майже по всіх областях України діє заборона на відвідування лісу. Друзі, це важливо. Один невірний крок може коштувати вам життя. Вчора на Київщині двоє наших працівників їхали на автомобілі територією лісового фонду до лісництва для завантаження і вивезення лісопродукції. Та під час руху лісовою дорогою вони натрапили на протитанкову міну. Сильний вибух. Водій загинув, друга людина в лікарні", — повідомив Болоховець.

Очільник також попередив, що навіть з лісниками, які добре знають усі стежки, трапляються такі трагедії. Тому іншим громадянам слід триматися подалі від лісів.

Нагадаємо, зараз територію Київської області очищають від мін. Росіяни залишили після себе багато "подарунків. Нещодавно ДСНС показала бомбу МОН-90, яку замаскували під картату сумку.

Окупанти також встановили чимало гранат і розтяжок, частину з них – серед предметів побуту в будинках громадян. За словами голови Київської ОВА Олександра Павлюка, основні заходи з розмінування області будуть завершені до кінця травня. Однак на повне очищення Київщини може знадобитися рік.

Війна Російської Федерації проти України

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