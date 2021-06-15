Його планують виробляти в кооперації з іноземними компаніями.

Міжнародна компанія ACE під час Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя і безпека - 2021», що проходить у Києві, представила високошвидкісний військовий безпілотний апарат ACE ONE.

Як зазначив головний конструктор і керівник проекту Олександр Лось, безпілотник розроблено на основі новітніх технологій Stealth і має плоске крило, завдяки чому його складно вирахувати. Його швидкість наближена до надзвукової і становить 1000 км/год.

«Ми не говоримо, що ми повністю невидимі, на сьогодні непрофесійно так стверджувати, але ми створюємо всі передумови, щоб знизити радіопомітність літального апарату», - сказав він.

За словами Лося, дрон розроблено з прицілом на те, щоб стати елементом протиповітряної оборони держави і знищувати безпілотники противника.

«Ми не намагаємось завойовувати перевагу в повітрі і не намагаємось вступати в повітряний бій з пілотованими літальними апаратами наших найближчих ворожих сусідів», - сказав він.

Над розробкою літального апарату працювали 25 вітчизняних конструкторів. А оскільки авіаційні й композиційні матеріали для дрона в Україні не виробляють, його виробництво передбачатиме міжнародну кооперацію. Для готового прототипу потрібно ще близько 30 місяців.

«Коли ми говоримо про наших майбутніх партнерів, то ми розглядаємо країни неавторитарних режимів. Це - Польща, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Ізраїль, Південна Корея, Індія. Це ті країни, з якими ми вже почали співпрацювати і плануємо продовжувати працювати», - сказав керівник проекту.

Виставка " Зброя та безпека"

"Зброя та безпека» - щорічна виставка, що проходить у Києві, на якій демонструються озброєння та військова техніка для армії та правоохоронних органів.

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Автор: Дмитро Шварц