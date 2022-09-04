Також російські загарбники змивають з невійськових автомобілів свою "свастику".

У Маріуполі російські окупанти масово замінюють номери на своїх автомобілях на українські.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Маріупольский спротив пише, що окупанти масово змінюють номери на українські та змивають свастики зі своїх невійськових автівок. Принаймні ті, що мешкають за містом. Русня боїться. І це вірно. Є чого", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що у Маріуполі українські партизани спалили склад із награбованим майном жителів окупованого міста.

Також нагадаємо, що наприкінці серпня український рух спротиву підірвав патруль російських загарбників у Маріуполі, заманивши їх брехнею про "азовців".

Тим часом загарбники проводили у місті чергову хвилю мобілізації. Вони вербують місцевих, пропонуючи їм роботу у "державній воєнізованій горнорятувальній службі".

Крім того, російські окупанти створили табір для дітей з Маріуполя, де їм "промивають мізки" та навчають стріляти.

Також відомо, що інфраструктура міста зруйнована на 90%. Через це там не буде якісної питної води та повноцінної подачі електроенергії.

За даними міської ради окупованого міста, у Маріуполі собаки у пошуках їжі розривають могили невідомих містян.

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