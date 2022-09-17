Росіяни все частіше відмовляються їхати в Україну, тому ворог може почати шукати "гарматне м'ясо" на тимчасово захоплених територіях.

Через успішний контрнаступ ЗСУ окупанти можуть влаштувати примусову "мобілізацію" в Маріуполі. Росіяни все частіше відмовляються їхати на війну в Україну, а жінки в так званій "ЛНР" нещодавно влаштували протест проти відправки своїх чоловіків на фронт. В результаті брак "гарматного м'яса" можуть спробувати компенсувати за рахунок жителів тимчасово захоплених територій.

Такою інформацією поділився прес-центр Маріупольської міської ради в офіційному Telegram-каналі.

У повідомленні згадується, що рашисти намагаються всіма способами компенсувати втрати. Вони вербують ув'язнених у колоніях РФ і вже почали хапати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України для відправки на фронт.

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"У Маріуполі для цього поширювалося смс-повідомлення. Ситуація ускладниться з отриманням паспорта РФ. Це збільшує шанси відправитися примусово на фронт в якості "гарматного м'яса", — повідомили в Маріупольській міськраді.

Влада закликала жителів міста бути обережними і не погоджуватися на будь-які пропозиції рашистів. Серед окупантів зараз панують панічні настрої, і вони можуть застосувати будь-які хитрощі, щоб відправити на війну "людей другого сорту", тобто українських чоловіків.

Нагадаємо, в серпні Міноборони України розповіло про тотальну примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях нашої країни. РФ влаштовує облави і затримання у зв'язку з втратами і нестачею особового складу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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