Заступник голови Ради Безпеки написав чергову пропагандистську публікацію.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив українській владі судом божим, а також процитував "Апокаліпсис". Таким способом він показав своє невдоволення ситуацією навколо Києво-Печерської Лаври.

Колишній президент РФ опублікував у своєму Telegram-каналі пост. У ньому сказано: "Дивлячись на те, що творять Зеленський & Co щодо Києво-Печерської Лаври, особливо гостро розумієш, які ж вони оскаженілі ви*людки і мерзенна мра*ота. Іншого визначення для них просто немає. Упевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але перш за все перед Його судом. І отримають за все скоєне".

Російська армія протягом року обстрілює Україну і вбиває мирне населення, проте Медведєв вважає, що божа кара повинна обрушитися саме на владу нашої держави через ситуацію навколо лаври. Це один із прикладів російської пропаганди, яка перекручує факти.

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У своєму пості колишній президент РФ також процитував Одкровення Іоанна Богослова, також відоме як "Апокаліпсис" :"І схоплений був звір і з ним лжепророк, який виробляв чудеса перед ним, якими він звабив тих, хто прийняли накреслення звіра і поклоняються його зображенню: обидва живі кинуті в озеро вогняне, палаюче сіркою".

Ситуація навколо Києво-Печерської Лаври: що відомо

На початку грудня минулого року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували, як об'єкт Православної церкви України.

УПЦ МП у першій половині березня попередили про розірвання договору оренди приміщень лаври з 29 березня. Однак священики Московського патріархату не бажають залишати територію святині.

Щоб оскаржити розірвання, УПЦ МП подала до суду. Однак 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра". Комісія збиралася 30 і 31 березня забезпечити прийом і передачу державного майна лаври, але через опір попів Московського патріархату зробити це не вдалося.

Вранці 1 квітня СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу ("Мерседесу"). Його звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправданні та запереченні збройної агресії Росії в Україні. У будинку митрополита пройшли обшуки, а сам він був викликаний на допит.

Суд обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці з носінням електронного браслета.

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