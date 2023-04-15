Там зазначили, що перша з версій - це залякати українців.

Є декілька версій, чому російські окупанти виклали в мережу шокуюче відео страти українського бійця.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що перша з версій - це залякати. "Хоча після всього, що ми за цей рік пройшли, складно уявити чим нас можна залякати", - прокоментувала вона.

За її словами, друга з версій - це внутрішня боротьба з-поміж самих росіян. Маляр зазначила, що вже є припущення представники якого саме формування це вчинили.

Відео дня

Також вона відповіла, навіщо російські окупант знімають такі відео. Теж є декілька версій:

звітують про виконане завдання;

для хизування і самоствердження;

оскільки таке може вчиняти тільки людина з дуже збоченою психікою, то можуть знімати і заради задоволення.

Страта українського воїна російськими окупантами

11 квітня у мережі з'явилося відео, як один з російських окупантів відрізає ножем голову ще живому українському військовому.

Міністерство закордонних справ України закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на жорсткий злочин росіян.

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