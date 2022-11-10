Також знищено 2 склади боєприпасів і 6 позицій систем протиповітряної оборони окупантів.

Авіація, ракетні та артилерійські війська Збройних сил України за добу уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

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Своєю чергою, як зазначають у Генштабі, супротивник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро.

Водночас російські окупанти здійснюють наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Разом з тим ударів ворога зазнали населені пункти у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також у Генштабі зауважили, що Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зокрема, Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Також триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

Як зазначили у Генштабі, ворожі війська продовжували вести обстріли з різних видів озброєння на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Успіхи ЗСУ на фронті: що відомо

Збройні сили України крок за кроком звільняють окуповані російськими загарбниками території. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, динаміка така, що ворог втрачає на полі бою за останні дні від декількох рот до механізованого батальйону.

У Каховці Херсонської області ЗСУ влучили по великому скупченню російських окупантів.

Українські війська продовжують наступ на Херсонщині згідно з планом. З 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.