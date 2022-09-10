Партизанський рух на Запоріжжі квітне, що не може не впливати на настрої колаборантів та зрадників.

У Пологах у суботу, 10 вересня, українські партизани знищили військову базу російських військових, які за походженням були осетинами.

Про це розповіла в ефірі "Еспресо" Аліса Сисоєва, журналістка та депутатка Запорізької районної ради.

За її словами, військову базу окупанти облаштували у будинку.

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"У нас потужний партизанський рух і сьогодні, 10 вересня, у місті Пологи Запорізької області партизани знищили будинок, де розташувалися осетини. Це місце називають військовою базою, адже там проживали російські військові. Інформація вже офіційно отримала підтвердження від ЗСУ, хоча раніше було тільки відео цієї партизанської операції", - розповіла Сисоєва.

Депутатка додала, що партизанський рух на Запоріжжі квітне. Це не може не впливати на настрої колаборантів та зрадників.

Як писав УНІАН, 6 серпня у Бердянську стався вибух біля міського відділу поліції, який контролюють росіяни. 31 серпня стало відомо, що біля штабу колаборантів прогримів новий вибух. Тоді повідомлялося про роботу українських партизанів.

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