Бійці "Третьої Сили" у такий спосіб привітали українців з Днем Незалежності.

У мережі з’явилося відео ліквідації десяти сержантів та одного офіцеру російсько-окупаційних військ просто під час шикування.

Про знищення ворога повідомили та опублікували відео у телеграм-каналі українських добровольців "Третя Сила".

Просто зараз, у 182-й день 9-ти річної війни, яка тягнеться століттями, виборюється наша Незалежність. Виборюється завдяки мужнім воїнам, які дають гідну відсіч російським фашистам. ЗСУ стримують справжніх вбивць, ґвалтівників та мародерів, які не знають, що таке честь. Наш ворог не заслуговує на жалість – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські воїни продовжать знищувати ворога точково і без жалю, де б він не був.

Що відомо про втрати ворога в Україні

За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Водночас загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 700 осіб.

Як УНІАН вже писав, командування ЗС РФ продовжує скорочувати свої військові частини через неможливість компенсувати втрати серед особового складу.

Через втрати й неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну. Дешевше за всіх "оцінили" бурятів - їм платитимуть менше, ніж жителям інших регіонів РФ.

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