Такі випадки фіксувалися в декількох містах.

У російських СІЗО вербують підозрюваних і обвинувачених для відправки на війну в Україну. Якщо вони погоджуються, то кримінальні справи призупиняються.

Відповідною інформацією поділилося видання "Настоящєє врємя" з посиланням на правозахисників.

Засновник Фонду "Русь сидяча" розповіла про випадки вербування в декількох СІЗО в Підмосков'ї. Аналогічними даними поділився автор Gulagu.net Володимир Осечкін. За його словами, на гарячу лінію проекту дзвонили люди і розповідали, як підозрюваним і обвинуваченим пропонують відправитися на війну. Вербування проходило в СІЗО Москви і області, Санкт-Петербурга, Рязані, Твері і Брянська.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнер" (нинішня "Ліга") Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для відправки на фронт. Він обіцяв потенційним бойовикам високі зарплати і помилування в майбутньому. А ще керівник ПВК хвалився "особливими повноваженнями" і говорив про необхідність "за всяку ціну виграти цю чортову війну".

Трохи пізніше з'явилися дані, що вербувальники відвідали 17 колоній на території Росії. У Ярославській, Рязанській, Тульській і Архангельській областях сукупно вдалося набрати 1600 чоловік. Для їх підготовки була створена окрема база.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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