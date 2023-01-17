За даними Генштабу Румунії, цей комплекс специфічний для сил, задіяних у російсько-українській війні.

Генштаб ВМС Румунії повідомив про тривожну знахідку, пов'язану з ракетними атаками РФ по Україні.

Днями на чорноморському узбережжі знайшли фрагмент ракети комплексу російського виробництва "Панцир-С1", як йдеться в заяві відомства.

Там уточнили, що уламок ракети не несе прямої загрози для оточення і нібито не оснащений вибухонебезпечними матеріалами.

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"Виявлений елемент не містить піротехнічних і небезпечних матеріалів і являє собою трубку стартера зенітної ракети типу 57Е6, запущеної зенітно-ракетним комплексом типу "Панцир-С1", - кажуть у відомстві.

Генштаб підкреслює, що на озброєнні Румунії немає зенітно-ракетних комплексів такого типу. Також там відзначили його "специфічність" в контексті використання в російсько-українській війні.

Там припускають, що уламок ракети прибився до румунського узбережжя в рамках ведення бойових дій в північній частині Чорного моря з боку РФ.

ЗРК "Панцир С-1"

Панцир С-1 - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРК) наземного та морського базування. Особливістю комплексу є комбіноване озброєння, здатність вести розвідку, ліквідувати повітряні цілі, а також швидка реакція. Він призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, в тому числі рухомих, і адміністративно-промислових об'єктів й районів.

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, сьогодні можна сміливо констатувати те, що у Росії відсутня повноцінна система протиповітряної оборони (ППО): із сучасних комплексів для захисту повітряного простору в агресора є ЗРК "Торм-М2" (132 одиниці) й ЗРК "Панцир-С1" (116 одиниць).

Раніше на території України помітили ЗРК "Панцир-С1" в дуже незвичайному камуфляжі". Експерти кажуть, що у РФ спостерігається нестача зенітних ракетних пускових установок в зоні бойових дій в Україні.

Тим часом Москва намагається посилити своє ППО на аеродромі "Зябрівка" в Білорусі: 7 січня там помітили зенітно-ракетні комплекси С- 300 й "Панцир".

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