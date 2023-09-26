Увечері 25 вересня в Севастополі оголосили тривогу, морський і наземний транспорт припинив рух.

Під час вчорашньої повітряної тривоги в Севастополі дітей та відвідувачів Палацу культури рибалок вигнали на вулицю. Це пояснили тим, що укриття - "тільки для співробітників".

Як пише Baza, увечері 25 вересня в Севастополі оголосили тривогу, морський і наземний транспорт припинив рух. Частина жителів в цей час були в Палаці культури рибалок на вулиці Павла Корчагіна. Коли тривога почалася, чоловік, який представився співробітником пожежної безпеки, вигнав всіх відвідувачів на вулицю, в тому числі і дітей.

У будівлі був притулок, проте чоловік пояснив, що воно призначене тільки для співробітників ДК. "У вас в своїх будинках є укриття", - пояснив чоловік.

Ситуація в Севастополі - повітряні тривоги

У понеділок ввечері в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

Крім того, загарбники перекрили рух автотранспорту по Кримському мосту, а також роботу морського і наземного громадського транспорту. Тим часом місцевий паблік "Кримський вітер" писав, що перед оголошенням тривоги в місті чули вибух.

Пізніше окупанти оголосили відбій тривоги, проте вже пізніше з'явилися повідомлення про її відновлення.

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