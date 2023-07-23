Гуменюк розповіла, що Росія застосувала близько двох десятків ракет п'яти видів різного базування – наземного, морського і повітряного.

Росія продовжить тероризувати південь України ракетними атаками, оскільки ще не досягла поставлених цілей - перегляду зернової угоди на свою користь, домінування в Чорному морі і послаблення санкцій. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи сьогоднішню нічну ракетну атаку по Одесі.

Зокрема, вона зазначила, що Росія застосувала близько двох десятків ракет п'яти видів різного базування – наземного, морського і повітряного.

Також Гуменюк зазначила, що в Чорному морі залишається один ракетоносій, Це підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами", всі їх він і використав під час нічної атаки. Тому цілком імовірно відбудеться ротація. але поки що такої активності не спостерігається.

Відео дня

Водночас Гуменюк попередила, що росіяни вже вдавалися до тактики коли атакували Україну просто з бухти не виводячи ракетоносій на бойове чергування у відкрите море. Тому рівень загрози для південних регіонів залишається надзвичайно високим.

Вона зазначила, що ворог продовжуватиме тероризувати і Одещину і Миколаївщину і Херсонщину.

"Південні регіони продовжують бути під прицілом ворога, оскільки вони ще не вибороли те, за що починали боротьбу... Вони хотіли перегляду зернової угоди на їхню користь, щоб прерогатива була за ними, домінування в Чорному морі за ними і попутно послаблення санкцій", зазначила Гуменюк.

Нічна ракетна атака по Одесі - що відомо

Вночі окупанти завдали масованого ракетного удару по Одесі, влучили в історичний центр міста.

Одеська ОДА повідомляла про 19 постраждалих, серед них четверо дітей, та одного загиблого. Водночас Нацполіція повідомляє про 22 постраждалих.

Внаслідок влучання ракети значні руйнування отримав символ Одеси - Спасо-Преображенський собор, який перебуває під захистом ЮНЕСКО, а також іще одна архітектурна пам'ятка - Будинок вчителя.

Вас також можуть зацікавити новини: