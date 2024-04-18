Гуменюк зазначила, що аеродром у Джанкої - "законна ціль" для України, і така "бавовна" в Криму буде продовжуватися.

Військовий аеродром у місті Джанкой в окупованому Криму, на якому сьогодні вночі лунали вибухи, є "законною ціллю" для України, і така "бавовна" в Криму буде продовжуватися. Про це заявила начальниця Об'єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

"Взагалі зрозуміло, що це військовий аеродром, тобто законна ціль, відповідний об’єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація. Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни дуже часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести від ймовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими", – сказала Гуменюк.

Що саме могло бути уражено на аеродромі у Джанкої, начальниця Об’єднаного прес-центру сил оборони півдня не відповіла, зазначивши, що треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу.

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"У Криму триває сезон бавовни. Результати треба дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки право "джанкойської першої ночі". Вони мають його дотриматись. Насправді, те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані, такі які вже уточнені, вивірені і мають офіційне підтвердження", – наголосила Гуменюк.

Вибухи у Джанкої - що відомо

В ніч на 17 квітня місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи на аеродромі Джанкої в окупованому Криму.

Відомо, що на території цього аеродрому розташовувався 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Також, імовірно, там дислокувалися три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і Ка-52.

Коментуючи це, військовий аналітик Сергій Грабський зауважив, що хоча на аеродромі базуються в основному гелікоптери, але, крім техніки, на аеродромах є склади із забезпеченням. Тож серія вибухів може свідчити про "влучний удар".

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