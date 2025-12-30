У Запоріжжі після атаки росіян палає об'єкт інфраструктури

Серйозна пожежа на об'єкти триває, пошкоджені будинки поруч з місцем удару.

Вночі росіяни атакували Запоріжжя. Після удару у місті є пошкодження, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок удару пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. Федоров зазначив, що вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару. Попередньо, пошкоджено 2 багатоповерхових будинки та 4 приватних.

За допомогою медиків звернулася 43-річна жінка. Вона отримала поранення уламками. Медики доставили її до лікарні.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 608 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, 15 разів обстрілювали з авіації Запоріжжя, Тернувате, Нове Поле, Лісне, Барвінівці, Оріхов, Залізничне, Святопетрівці, Різдвянці та Воздвижівці. Також російські військові 356 атакували населені пункти області за допомогою безпілотників, частіше за все – FPV. 5 разів обстріляли з РСЗВ. І нанесли 232 артилерійські удари.

За інформацією ЗОВА, надійшло 22 повідомлення про пошкодження житла, господарських споруд, автівок та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що наразі Гуляйполе залишається одним з гарячих напрямків. За даними моніторингового проєкту DeepState, оборона міста складна через географічні особливості. Оскільки місто знаходиться в низині, то його подальше утримування ускладнюється. При цьому росіяни здійснюють сильний тиск та мають перевагу у штурмових групах.

Додамо, що під час відходу з позицій 102 бригади ТРО у Гуляйполі бійці не знищили командно-спостережний пункт, і туди зайшли ворожі групи. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, бійці мали час на знищення документації, а чому не зробили це буде з'ясовано під час розслідування.

