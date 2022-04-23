Президент наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки в майбутньому та реальна допомога.

Україна - це не країна для трагічних селфі, їй потрібна реальна допомога.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції.

"Ми до всіх лідерів звертаємось, що ми не країна для трагічних селфі, а в нас реальна війна. Тому приїжджайте до нас, і ми з радістю будемо зустрічати, але приїжджайте з тією допомогою, про яку ми говорили і яку у вас є можливість надати", - зазначив президент України.

Він зазначив, що Україна очікує від партнерів, зокрема, США, не "якихось там тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю".

За його словами, з посадовцями США Україна хоче обговорити питання щодо гарантій безпеки.

"Бо США будуть однією з країн лідерів - країн безпеки, чим би все не закінчилося і як би все не закінчилося, гарантії безпеки нашій державі потрібні, і ми на цьому будемо наполягати", - сказав Зеленський.

Він вірить, що в цьому питанні для України "буде довгоочікуваний результат".

Під час війни в Україну з візитом приїжджали європейські та американські політики. Зокрема, президент Євроради Шарль Мішель, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель та інші.

Сьогодні Зеленський анонсував візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна.

Подейкують, що візити деяких політиків на Банковій скасували. Зокрема, раніше видання Bild повідомило, що федеральний президент Німеччини Штайнмаєр на прохання президента Польщі планував прибути з візитом до Києва, однак президент України нібито відмовився зустрічатися з ним.

Згодом і сам Штайнмаєр підтвердив журналістам, що в Україні не чекають на його візит.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував звернення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра про візит до України.

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