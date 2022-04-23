Володимир Зеленський також сподівається, що зовсім скоро безпекова ситуація дасть можливість приїхати до України й президенту США особисто.

Завтра до України приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

За його словами, обговорюватимуться зокрема необхідне нашій державі озброєння та темпи його постачання.

"Хочеться, щоб ми мали важке потужне озброєння", - сказав Зеленський й додав, що останній тиждень ситуація зі зброєю покращилася.

Зеленський також сподівається, що зовсім скоро безпекова ситуація дасть можливість приїхати до України й президенту США особисто.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вважає, що візит президента США Джозефа Байдена до України відбудеться, але розуміє, що рішення його американського колеги залежить від ситуації в нашій країні.

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