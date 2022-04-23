Завтра до України приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.
За його словами, обговорюватимуться зокрема необхідне нашій державі озброєння та темпи його постачання.
"Хочеться, щоб ми мали важке потужне озброєння", - сказав Зеленський й додав, що останній тиждень ситуація зі зброєю покращилася.
Зеленський також сподівається, що зовсім скоро безпекова ситуація дасть можливість приїхати до України й президенту США особисто.
Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вважає, що візит президента США Джозефа Байдена до України відбудеться, але розуміє, що рішення його американського колеги залежить від ситуації в нашій країні.