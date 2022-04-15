У адміністрації вирішується питання про те, який представник США вирушить до Києва.

Україну можуть відвідати держсекретар США Ентоні Блінкен чи керівник Пентагону Ллойд Остін.

Про це повідомляє "Голос Америки". У четвер президент Джозеф Байден заявив, що зараз вирішується питання про те, чи буде направлений до Києва представник Білого дому на знак підтримки з боку США і як реакцію на запрошення, зроблене раніше Байдену президентом України Володимиром Зеленським.

Особи в Білому домі, ознайомлені із ситуацією, повідомили агентству Reuters на умовах анонімності, що про візит до України самого президента Байдена або віце-президента Камали Харріс не йдеться, але це можуть бути держсекретар США Блінкен або міністр оборони Остін.

"Якщо і коли це станеться, ми хочемо забезпечити (для цього візиту) максимальну безпеку", - зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю вашингтонському "Економічному клубу".

Раніше у Києві особисто побували прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви.

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