ООН оцінює, що в Україні вже понад 1 мільйон мін та нерозірваних боєприпасів.

Нерозірвані вибухові пристрої після російських бомбардувань засмічують ландшафт, вбиваючи сотні людей та змушуючи українців уникати доріг, парків та лісів, пише The Guardian.

Менш ніж за 50 км від кордону з Росією розташована Шостка на Сумщині. Місто, яке з перших місяців повномасштабного вторгнення було блоковане та постійно зазнає атак, нині стикається з іншою, менш помітною небезпекою – невибуховими боєприпасами.

За оцінками експертів, близько чверті території України забруднена мінами та вибухівкою.

Відео дня

"Кілька днів тому над нами було 40 безпілотників "Шахед". Зараз вони можуть скидати міни, тож навіть якщо нічого не вибухне одразу, завжди є шанс, що щось вибухне пізніше", – розповідає 21-річна мешканка Шостки та спеціалістка з вибухівки Єлизавета Кисельова.

За її словами, навіть добре відомі місцевим жителям дороги вже не є безпечними. "Два тижні тому сім’я загинула на дорозі, якою вони їхали роками. Це не була прихована дорога. Цю міну нещодавно встановили там, ймовірно, безпілотником", – каже вона.

Місцеві активісти підтверджують: кількість інцидентів із мінами настільки велика, що деякі мешканці навіть перестали повідомляти про них військовим.

Подібна трагедія сталася і на півдні – у Херсоні. Місцева жителька Людмила Криворотько втратила двох дітей через міну, закладену росіянами на цивільній дорозі.

"Двоє моїх дітей – мій 19-річний син та моя 22-річна донька – загинули на місці. Я втратила свідомість, а моя молодша донька отримала важкі поранення. Мій 14-річний син Михайло отримав струс мозку, але він витягнув нас з машини", – розповідає вона.

Їй та дітям вдалося дійти до найближчого села, де їх врятували українські солдати.

Україна – серед найбільш замінованих країн світу

За словами експерта ООН з гірничої справи Пола Хеслопа, на території України вже розкидано понад 1 мільйон мін. Російські війська активно заміновують місцевість під час відступу, використовуючи як натискні протитанкові міни з потужними зарядами, так і дрібні вибухові пристрої.

"Також є дуже багато нерозірваних снарядів, ракет, гранат, мінометів з часів боїв, особливо в буферній зоні, де артилерія має дальність стрільби приблизно 30 км", – зазначає Хеслоп. "Під час очищення територій ми спостерігаємо рівень складності, масштабу, якого ми просто не бачили раніше".

Замінована Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на пляжі Одеси та Одеської області досі викидає міни, які опинилися у Дніпрі через підрив дамби Каховської ГЕС, який на початку червня 2023 року здійснили російські військові. Вибухові пристрої з річковою водою потрапили в акваторію Чорного моря, вони несуть із собою велику небезпеку.

Вас також можуть зацікавити новини: