Оскільки наземний контрнаступ застопорився, ЗСУ намагаються перервати лінії постачання Кремля.

Українське командування утримується від відправки великих піхотних з'єднань і західних танків для штурму російських позицій, зіткнувшись з жорстким опором Російської Федерації. Сили оборони України наносять точкові удари, намагаючись послабити оборону окупантів.

Видання The Wall Street Journal пише, що українські сили використовують західну зброю великої дальності для ураження російських ліній постачання в глибині тимчасово окупованої території. Минулого тижня британські крилаті ракети вразили ключовий міст, який Кремль використовував для доставки вантажів з Криму, захопленого Москвою в 2014 році, до лінії фронту на півдні України. Але вони також намагаються зруйнувати перші лінії оборони Москви вздовж фронту, використовуючи дешевшу зброю для ураження російських артилерійських одиниць, складів боєприпасів та електронних перешкод, а також картографування мінних полів.

Українські захисники продовжують атакувати, відбивши цього тижня село Рівнопіль, хоча деякі інші вилазки мало що дали. Сили України ще не підійшли до побудованих росіянами оборонних споруд, включаючи протитанкові траншеї та інші загородження, приблизно в дюжині миль від лінії фронту.

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"Наступ йде не дуже швидко, тому що ми намагаємося вберегти війська", - сказав 49-річний член команди безпілотників з позивним "Буржуа". "Підготовка грунту займає деякий час. Нам потрібно знищити якомога більше, перш ніж вводити війська".

Команда безпілотників Clear Eyes провела останній місяць, намагаючись підготувати майданчик у кількох селах Запорізької області. Київ сподівається прорвати оборону Москви в регіоні та перерізати сухопутний міст, що з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом.

За кілька тижнів до початку контрнаступу група встановила командний пункт на фермі за 10 миль від лінії фронту і почала картографувати місцевість. Якщо дрон помічав танк, що їде по полю, значить, поле не заміновано. Якщо з одного будинку виїжджала та в'їжджала вантажівка, підозрювали, що це склад боєприпасів. Вони позначили все це на картах на планшетах, якими поділилися з бригадою, що працює в цьому районі.

Проте, коли на початку цього місяця почався наземний наступ, за словами командира групи безпілотників Георгія Волкова українці були "трохи шоковані" ступенем російської оборони. Було підготовлено не менше трьох оборонних рубежів. Окопи були вириті тракторами та укріплені бетоном. Були підготовлені укриття для танків та іншої техніки. Доріжки вимощені гравієм, щоб великовантажні машини не застрягли в болоті під час зливи.

"Це були прості речі, але, коли все це разом, виходить велика захисна система", - сказав Волков.

Взявши кілька сіл у цьому районі, Україна призупинила масштабні наземні штурми. З тих пір команда Clear Eyes бере участь в безперервній грі в кішки-мишки: оператори дронів намагаються знайти та вразити російську техніку, а росіяни намагаються збити дрони.

Щоранку перед сходом сонця команда запускає в повітря кілька безпілотників - як правило, кілька невеликих комерційних гвинтових БПЛА, а іноді й сучасніших, в тому числі американський RQ-20 Puma, який виглядає як крихітний літак та може багато літати. Пілоти керують дронами за пару миль за лінією фронту. У командному центрі на п'яти екранах транслюються сигнали з півдюжини дронів, деякі з яких контролюються іншими прилеглими українськими підрозділами.

Російський полонений, захоплений у перші дні контрнаступу, намалював українським військовим карту населеного пункту, за яким ведеться спостереження. Всі об'єкти попередньо перевіряються за допомогою дрона, після чого віддається команда артилерії.

"Це дуже довгий процес - дивитися, аналізувати, знову й знову", - сказав Волков. "Ворог теж вчиться, міняється місцями, більше ховається під землею".

Минулого тижня один пропелерний дрон, низько завис над селом й зафіксував дірку в даху будівлі. Усередині нього оператори побачили танкові боєприпаси. Коли артилерійська бригада влучила в будинок, стався потужний вибух.

"Він горів до наступного ранку", - сказав "Буржуа". За його словами, це був четвертий склад, який група атакувала в цьому районі. Минулого тижня вони завдали ще одного удару після того, як безпілотник Puma з тепловізором помітив дві вантажівки на узліссі й солдатів, що розвантажували припаси.

Однак минулого тижня команда програла "Пуму", коли російське обладнання для перешкод перервало з нею контакт, залишивши військових без вдосконаленого нічного бачення.

Контрнаступ ЗСУ - головні новини

Українські захисники пішли в наступ на півдні та сході на початку червня. Поки що бої носять розвідувальний характер для "промацування" оборони російських окупантів та підготовки до удару.

Через нерішучість Заходу в передачі Далекобійного озброєння росіяни отримали більше часу, щоб добре окопатися, боєць ВСУ часто просуваються вперед ціною власних життів.

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