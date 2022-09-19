Відповідні оголошення розклеюють біля навчальних закладів.

Приватні військові компанії почали вербувати російських студентів для відправки на війну в Україну. Відповідні оголошення стали з'являтися біля університетів в Ростовській області.

Про це пише Радіо Свобода.

Відзначається, що за останні кілька днів в людних місцях Новочеркаська розклеїли листівки, що агітують за вступ до складу "ПВК Вагнера". Крім того, оголошення з'явилися поруч з вузами. У листівках вказано мобільний номер.

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Також подібні рекламні банери з'явилися і в Ростові-на-Дону. Листівки помітили і в інших містах Росії, в тому в Батайську.

"Якщо враховувати відомості про вербування у виправній установі Новочеркаська, це викликає великі питання. Санкціонована подібна агітація в адміністрації міста? Чи в курсі місцеве керівництво ФСВП про подібний набір і, якщо так, то чому не діє?",- обурилися в опозиційній російській партії "Яблуко".

При цьому там нагадали, що найманство - кримінальний злочин.

Як раніше повідомляв УНІАН, мережу облетіло відео, на якому власник ПВК "Вагнера" вербує російських ув'язнених на війну в Україні. Воно прокоментував Арестович.

Пізніше стаоло відомо, що Євген Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць у російському місті Саратов.

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