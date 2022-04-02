На сході України українські війська після запеклих боїв укріпили ключовий маршрут на сході Харкова.

Українські війська продовжують наступ під час відведення російських сил в околицях Києва.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на розвідувальні дані. На північно-західному напрямку тривають спроби українських військ просунутися з Ірпеня на Бучу та Гостомель.

"На сході України українські війська після запеклих боїв укріпили ключовий маршрут на сході Харкова. Це сталося після звільнення Тростянця, що неподалік від Сум, на початку цього тижня", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що російські війська відступили з аеропорту Гостомель, де ведуться бойові дії з першого дня конфлікту. На східному напрямку Україна повернула контроль над кількома селами.

Раніше стало відомо, що у Генштабі ЗСУ заявили про активізацію російських військ у Придністров'ї. У ЗСУ заявили про активізацію роботи щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються у так званій "ПМР", для проведення провокацій та демонстраційних дій на українському кордоні.

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