Командувач підтвердив, що українські військові укомплектовані таким видом озброєння.

Збройні сили України не використовують на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin. Водночас українські воїни готові до застосування такого озброєння у разі необхідності.

Про це заявив командувач Операцією Об’єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Командувач підтвердив, що українські військові укомплектовані таким видом озброєння. За його словами, військовослужбовці постійно вивчають варіанти можливих дій, а саме загрозливі напрямки.

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Він наголосив, що сам не коментує роботу своїх підрозділів, адже це – лише їхня військова справа. Проте заборонити говорити іншим, на жаль, вони не можуть.

"Так, ми укомплектовані Javelin… За необхідності готові застосувати. А все решта ви чуєте в коментарях людей, які думають, що вони мають право коментувати наші дії", – зазначив Павлюк.

Нагадаємо, як писав УНІАН, депутат від партії "Слуга народу" Ігор Копитін заявив, що ЗСУ на Донбасі використовували Javelin. Натомість у штабі Операції Об'єднаних сил таку інформацію спростували.

Javelin в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко