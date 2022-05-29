Окупанти помилково подумали, що імпровізовану базу неможливо вирахувати.

Бійці Сил спеціальних операцій АЗОВ та артилерії Збройних сил України потужно вдарили по фермерському ангару, в якому російські загарбники сховали свою техніку.

Відео з'явилося в Telegram ССО АЗОВ.

Воїни ССО діяли спільно з артилеристами ЗСУ у Запорізькій області. Перші зафіксували ціль з повітря та передали координати для атаки колегам з артилерії.

Внаслідок успішної атаки вдалося розгромити ангар разом з технікою та особовим складом РФ. Втрати уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше воїни 24 омбр імені короля Данила розгромили військову техніку окупантів разом з особовим складом.На кадрах видно, як влучний постріл української "Стугни" вмить "підсмажив" важку техніку окупантів. На броні переміщувалися кілька окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: