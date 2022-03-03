В Ірпені під час обстрілу загинула дитина / фото скріншот
Дитина загинула в Ірпені Київської області. Трагедія сталася, коли російські військові бомбили місто.
Про це повідомив директор Ірпінської КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрій Левковський в Facebook.
Медик вказав, що такому немає прощення.
"Дітей я вам, су*и, точно не прощу!"- йдеться в повідомленні.
Інших подробиць медик не повідомив.
Окупанти вбили дитину в Ірпені /фото Facebook / Андрій Левковський
Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська вже кілька днів обстрілюють і бомблять Ірпінь під Києвом. За словами мера міста Олександра Маркушина, за 1 березня вдалося відбити три напади. 2 березня російські окупанти били по житлових будинках.