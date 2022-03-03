Андрій Левковський зазначив, що такому немає прощення.

Дитина загинула в Ірпені Київської області. Трагедія сталася, коли російські військові бомбили місто.

Про це повідомив директор Ірпінської КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрій Левковський в Facebook.

Медик вказав, що такому немає прощення.

"Дітей я вам, су*и, точно не прощу!"- йдеться в повідомленні.

Інших подробиць медик не повідомив.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська вже кілька днів обстрілюють і бомблять Ірпінь під Києвом. За словами мера міста Олександра Маркушина, за 1 березня вдалося відбити три напади. 2 березня російські окупанти били по житлових будинках.

Вас також можуть зацікавити новини: