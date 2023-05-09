Там зазначили, що цю подію не можна розцінювати як замах на російського президента Путіна.

Удар безпілотників по Кремлю, можливо, пов’язаний з активністю місцевих сили спротиву або розборками так званих кремлівських веж.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов. За його словами, така серйозна інформаційно-пропагандистська акція, чим і є удар БПЛА по Кремлю, потребувала планування та ресурсів, а Україна ж скеровує свої сили й можливості в інше русло.

"Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що зусилля українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника", - пояснив ситуацію Юсов.

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На його думку, ефект від дронів над Кремлем делегітимізує режим російського президента Володимира Путіна і показує, що він не контролює ситуацію в країні.

"Коли ми говоримо про Кремль, потрібно пам'ятати, що в нього є різні "вежі" і в них живуть різні люди, часто з різними, а іноді навіть з протилежними інтересами. Тому мешканці певних "веж" цілком могли бути до цього причетними", - висловив думку Юсов.

При цьому представник української розвідки не відкинув версію, що атака могла бути зрежисована Кремлем як привід для чергової хвилі мобілізації в РФ.

"Цю подію не можна трактувати як замах на Путіна, як це подала російська пропаганда дуже швидко", - підкреслив Юсов.

Атака дронів на Кремль

У ніч на 3 травня безпілотники атакували будівлю Кремля. Два дрони з деяким інтервалом часу вибухнули, викликавши там невелику пожежу. Російська влада відразу звинуватила в цьому Україну, хоча доказів не надала.

Україна спростувала причетність до атаки. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна займається звільненням своїх територій, а російська столиця її не цікавить.

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