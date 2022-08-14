Ворожа розвідка боєм в районі Серебрянки отримала відсіч від українських захисників, також ворог відійшов в районі Спірного.

На Краматорському напрямку йдуть бої в районі Івано-Дарʼївки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження від наших воїнів, вдалися до втечі. "Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

На Слов'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону українських підрозділів в районі Долини.

"На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, на Донецькому напрямку ворог обстрілював українські підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

Крім того ворог наступає в районі Павлівки, тривають бойові дії.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Веде наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зауважили, що ворог розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Також противник безуспішно намагався провести розвідку боєм в районі Питомника.

"На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА. Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вживають заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої, а боротьба на півдні України дає хороші новини.

Збройні сили України дають супротивнику гідну відсіч. Станом на 13 серпня на нашій землі вже знищили 43,4 супротивника.

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