Крім того, такі ракетні атаки тільки посилюють спротив і стійкість української нації.

Масовані ракетні атаки посилюють спротив української нації та бажання партнерів надавати Україні зброю.

Як сказав міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, так звані гуманітарні обстріли – це тактика новопризначеного керівництва цієї спецоперації з боку РФ.

"Вони не розуміють одного - що такі ракетні атаки тільки посилюють спротив і стійкість української нації. Мало того, вони посилюють бажання наших партнерів нас підтримувати", - сказав він.

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Резніков зазначив, що після масованого обстрілу партнери значно швидше дають зброю для захисту українського неба. Водночас, для росіян така тактика провальна.

"Моментально партнери почали говорити про різкий рівень підтримки саме наших ППО… Тому ці ідіоти (росіяни – УНІАН) роблять речі, які ніколи їх не приведуть до перемоги. Вони нас з вами приведуть до перемоги", - додав він.

Війна в Україні: ракетні удари РФ

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня РФ здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Сили протиповітряної оборони збили більш як 60 із понад 70 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що відбулися влучання ракет в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

У НЕК "Укренерго" поінформували, що в усіх областях України після ракетної атаки запроваджено аварійні відключення електроенергії.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Повітряні сили ЗСУ відбивають російські ракетні удари зараз в основному за допомогою тих комплексів ППО, які були в них на озброєнні до повномасштабного вторгнення РФ.

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