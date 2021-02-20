Противник здійснив прицільний обстріл з 120-мм мінометів позицій ОС, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці здійснюють провокативні обстріли напередодні засідань Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях з метою дискредитації Об’єднаних сил.

Про це заявив головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Обстріли з боку противника наших позицій, а також мирних населених пунктів навіть на тимчасово окупованих територіях спостерігаються, зазвичай, напередодні засідань ТКГ, після засідань Ради національної безпеки і оборони України щодо ухвалення санкцій за сприяння тероризму», - зазначив Хомчак.

За його словами, «основна мета провокацій з боку окупантів спрямована на створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, дискредитації сил ООС».

Так, 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів позицій ОС, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід.

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«Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях в районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка, збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях в районі газорозподільчої станції від якого, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені», - констатували в Генштабі ЗСУ.

Наголошується, що ситуація на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у цілому стабільна та контрольована. На ділянках розведення сил і засобів режим тиші дотримується.

«Підрозділи Об’єднаних сил завжди готові до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю, здоров’ю та для стримування противника від ведення активних дій. Будь-які звинувачення Збройних Сил України у недотриманні ними режиму всеосяжного припинення вогню не мають жодного підґрунтя», - додали в Генштабі.

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Автор: Тамара Отовська