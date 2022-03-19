Війська окупантів в нашій країні зараз зупинено майже на всіх напрямках, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що тактика російських військових погіршує ситуацію для їхньої країни.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

Президент зауважив, що окупаційні війська наразі зупинені майже на всіх напрямках.

"Важкі бої в Харківській області. Особливо важкі - під Ізюмом. Російські війська кинули туди вже навіть людей з навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент, людей, які не витримують і півгодини в бою", - зазначив він.

Зеленський додав, що на півдні України "армія зупинила окупантів".

"Початковий план російських військових по захопленню нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої і помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України", - сказав він.

Президент додав, що не відбувається нічого, окрім постійних ударів по цивільному населення у мирних містах та руйнації невійськової інфраструктури.

"Але ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для Російської держави, призводить до нових і нових руйнівних санкцій. Спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції, дозволяє об'єднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які завжди намагалися залишатися нейтральними", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну. Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв та Маріуполь.

Володимир Зеленський говорив, що єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від своїх помилок - змістовні переговори про мир і безпеку для української держави.

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