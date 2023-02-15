У Чорному морі зменшилась кількість бойових ворожих кораблів.

У Чорному морі ворог тримає на бойовому чергуванні шість кораблів, серед них є один носій крилатих ракет "Калібр".

Про це у середу, 15 лютого, в ефірі інформаційного телемарафону повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "Наразі у Чорному морі ворог тримає шість своїх кораблів, один ракетоносій - це російській фрегат, який має на борту вісім "Калібрів", - сказав він.

За даними Військово-морських сил Збройних Сил України, станом на 14 лютого у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилися сім кораблів супротивника, зокрема, один носій "Калібрів", загальний залп становив вісім ракет.

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Варто зазначити, що РФ вже не раз била по українській території ракетами "Калібр", запущеними з кораблів, які знаходилися у Чорному морі.

Новий масований ракетний удар по Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України, здійснивши пуски ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, під час атак ворог запустив 32 зенітні керовані ракети С-300 та 74 крилаті ракети, зокрема 28 "Калібрів", 61 з яких збито українськими захисниками.

Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням безпілотників типу Shahed-136, 22 дрони було збито.

Увечері 10 лютого російські окупаційні війська продовжили атакувати об’єкти критичної інфраструктури у кількох регіонах, запустивши дрони Shahed. Підрозділи Повітряних сил знищили 20 безпілотників. Крім того, 11 лютого росіяни запустили шість Shahed, чотири з яких було збито.

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