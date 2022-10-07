Глава Луганської ОВВА зазначив, що після харківського наступу зрадники вже намагалися втекти.

Колаборанти нижчої ланки, і ланки вище намагалися втекти з ОРДЛО, але їх не випустила Російська Федерація. Така ж доля очікує й так звані "еленерівські" війська.

Про це голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Я думаю, що всі ці так звані "еленерівські" війська, коли вони спробують втекти в Росію, то на території РФ вишикуються заградзагони, і вони їх пускати не будуть. Якісь незрозумілі озброєні люди, яких росіяни зневажають, як самі недоформування Л/ДНР. Вони їх не пустять, величезні формування озброєних людей до себе на територію. Вони змусять їх воювати", - заявив глава Луганської ОВВА.

Відео дня

За його словами, у загарбників депресивне, тому що "думаючі люди черпають інформацію з різних джерел".

"Те, що показує російський телевізор, – це добре... але вони ж володіють ще й оригінальною інформацією. Давайте тільки подивимося на підписання ось цих папірців в Кремлі головними гауляйтерами. Можна посміхатися скільки завгодно, тиснути руки, як мушкетери... треба було подивитися на їхні очі. Очі не брешуть. Погляд важко якось переналаштувати, показати очима, що ти радієш. Там був погляд переляканих, розгублених людей, які розуміють, що все не так, як говориться по телеку, і не так, як говорить Путін. Насправді все набагато страшніше", - пояснив Гайдай.

При цьому він вважає, що колаборанти знають, що їх не випустять за територію Луганської області - вони вже намагалися виїхати на наступний день після харківського наступу.

Наступ на Луганщині - що відомо

У 2014 році проросійські бойовики захопили частину Луганської області і створили там так звану "ЛНР". Між захопленою територією і землею, підконтрольною Києву, з'явилася лінія розмежування.

У 2022-му РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, захопила нові території Луганщини та вирішила їх анексувати після псевдореферендуму, який не визнав майже весь світ.

ЗСУ пішли в контрнаступ наприкінці серпня. У середині вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківщина звільнена від загарбників.

5 жовтня глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай розповів, що армія України пішла вперед в Луганській області і вже звільнила від окупантів шість населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: