Випускникам коледжів змінюють дати іспитів, аби встигнути призвати їх до армії.

"Влада" тимчасово окупованого Криму планує використовувати випускників коледжів як "гарматне м'ясо" на війні проти України.

Про це у своєму Telegram-каналі написала уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зауважила, що з 1 квітня до 15 липня в Росії та на тимчасово окупованій території Криму оголошено весняний призов до лав російської армії.

"Як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на "прохання" воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня, аби встигнути призвати випускників до лав армії РФ", - наголосила Денісова.

Раніше ж, за графіком, останнім днем іспитів було 28 червня.

"Аналогічна ситуація й в інших навчальних закладах - Севастопольському морському коледжі, Севастопольському професійному художньому коледжі та Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. Маршала інженерних військ А.В. Геловані. У цих закладах освіти також змінюють дату останнього іспиту", - додала омбудсмен.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

Водночас через масштабні втрати в живій силі на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей в рамках мобілізації рашисти поінформували керівництво місцевих підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок у віці від 18 до 45 років.

У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що у Донецьку відбувається "глобальний бунт рідних" проти мобілізації. А за даними голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, на окупованій частині області чоловікам, які відмовляються від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.

Крім того, Кремль вирішив відправити на війну проти України військових з тимчасово окупованого Криму, які зрадили присягу у 2014 році.

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