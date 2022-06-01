Російський загарбник розповів дружині, що треба їхати додому, а з зарплатою їх обдурили.

Російські окупанти "втрачають інтерес" до війни проти України. Відмовляються виходити на завдання навіть найманці.

Про це свідчить перехоплена розмова окупанта з дружиною, який опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

Загарбник зізнається, що його "на*уй все за**ало, додому треба їхати", тому що в російській армії відбувається"повний бардак".

"Під*раси смердючі бл*ть!" - обурилася дружина окупанта.

Після цього росіянин розповів, що з 1-го батальйону всі відмовляються виходити на завдання.

"Вони сидять в якомусь місті, охороняють училище на*уй, а на завдання ніхто не ходить, вони просто відмовилися всі", - зазначив окупант

За його словами, в їх роті всі найманці, яким пообіцяли, що після штурму Красного Лиману вони поїдуть додому, але цього не відбувається.

В кінці розмови дружина загарбника поскаржилася, що у них вдома навіть хліба немає, тому їй довелося виставити на продаж ліжечко дитячу і плитку. У свою чергу він відповів, що скоро прийде зарплата, треба лише трохи потерпіти. Водночас окупант зізнається, що їх обдурили із зарплатою і він отримає максимум 150 тисяч рублів, а це майже 2,5 тисячі доларів, що явно не сподобалося його дружині.

Як раніше повідомляв УНІАН, Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало запис перехопленої розмови одного із загарбника з батьком. На записі батько пояснює своєму синові-окупанту, як можна швидше повернутися додому.

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