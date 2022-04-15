Дмитро Пєсков знову заговорив про пригнічення українців "націоналістичними батальйонами".

Влада Російської Федерації заявила, що продовжать "звільняти Україну від націоналістичних батальйонів". У Кремлі вважають, що"завдання повинні бути виконані і будуть виконані".

Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков

"Головне - це звільняти все-таки від цих націоналістичних батальйонів. Операція триває, і завдання, які стоять, добре відомі. Вони повинні бути виконані і будуть виконані. Ніяких сумнівів бути не повинно", - заявив спікер Путіна

При цьому він упевнений, що мирне життя в Україні налагоджується там, "де націоналістичні батальйони не беруть мирне населення в заручники, там, де ці націоналістичні батальйони не розстрілюють соціальні об'єкти, будинки".

"А в тих місцях, де націоналістичні батальйони займаються тим, про що я сказав, там відбувається запекла боротьба і там вони всі підлягають знищенню", - підсумував Пєсков.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки знищували військову інфраструктуру, а й цивільні об'єкти, а також вбивали мирних жителів.

У Росії заявили, що нібито "захищають Донбас від геноциду", але при цьому російські військові влаштували різанину в Київській області. Окупанти ґвалтували, катували та вбивали українців незалежно від статі та віку

За даними українських військових, станом на 15 квітня в Україні загинули близько 20 тисяч російських військових.

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