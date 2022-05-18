Сергій Гайдай зазначив, що Луганську область чекає декокупація.

Російські окупанти очікують контрнаступ Збройних сил України влітку. Рашисти обкопуються Сватове і Старобільську Луганської області.

Про це глава Луганської ОВА Сергія Гайдая розповіла в ефірі телемарафону.

Він вказав, що російські війська намагаються підійти ближче до Сєвєродонецька, тому місто і найближчі села знаходяться під вогнем. Крім того, Гайдай розповів, що в Попаснянському районі окупанти намагаються відрізати "дорогу життя".

"Українські захисники знищують нашу дорожню інфраструктуру, виключно в крайніх випадках, для стримування просування агресора і поповнення для блокування в них зброї, вбивць і техніки. Все відбудуємо за російські гроші", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Луганську область чекає деокупація, попри стягування російської техніки та живої сили.

"Наприкінці червня-початку липня українські війська можуть піти в контрнаступ. Росіяни до цього готуються у Старобільську та Сватовому. Також рашисти готуються пакуватися в пакети, а залишки тих, хто виживе - бігти до російського кордону", - підсумував глава Луганської ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителі Луганської області перебувають під постійним вогнем. Так, в Луганській обласній державній адміністрації повідомили, що в результаті обстрілів російських окупантів загинули чотири людини. Крім того, лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з гірського.

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