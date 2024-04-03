Усього за добу на фронті сталося понад 50 бойових зіткнень.

Російські загарбники 15 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Про це йдеться в зведеннї Генштабу ЗСУ у соцмережі.

"Протягом доби зафіксовано 54 бойових зіткнення", - наголошується у зведенні. Зокрема, на Куп’янському напрямку Силами оборони відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

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Разом з тим, на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Крім того, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 8 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

Водночас, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Водяне та Вугледар Донецької області.

При цьому, на Оріхівському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 4 атаки на позиції наших військ. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кринки Херсонської області.

Окремо сказано, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Українськими підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 1 пункту управління БпЛА противника.

Війна в Україні: новини

Військово-політичний аналітик Олександр Коваленко вважає, що російські окупанти готуються до масштабних наступальних дій у другій половині 2024 року - на Часів Яр та Купʼянськ. Другорядною ціллю для них буде лінія від Марʼїнки на Вугледар. Також вони спробують просуватись в Запорізькій області. Зокрема, в районі Роботиного". Зараз ворог намагається створити буфер безпеки для своїх військ біля Іванівського.

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