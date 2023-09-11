Зокрема, українська авіація нанесла 7 ударів по районах зосередження ворога.

У Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували про завдання нових ударів цієї доби по позиціям російських окупантів.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Крім того, підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів противника.

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Також нагадується, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131. Протиповітряною обороною було знищено 12 ворожих "шахедів".

"Загалом ворог завдав 10 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Контрнаступ ЗСУ - що буде взимку

Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов пояснив, чому у холодний сезон контрнаступ ЗСУ не зупиниться. За його словами, на полі бою ставка робиться не на бронетехніку, а на протитанкові комплекси та використання дронів. Вони фактичні нівелювали ефективність використання бронетехніки у війні з РФ.

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