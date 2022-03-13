Росіяни зруйнували школу, але ЗСУ дали гідну відсіч.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що всі атаки окупантів наразі невдалі, тому вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Загарбники вдарили по школі, але отримали за це "мзди".

Про це Кім розповів у новому відео.

За його словами, ЗСУ придушують всі атаки ворога. На усіх напрямках окупантів чекає фіаско.

Сьогодні росіяни вдарили по школі в одному з населених пунктів. Під завалами люди. Рятувальники вже займаються евакуацією.

"Які ж вони тупі. Це просто катастрофа... Вони сюди пішли — отримали мзди, туди пішли — отримали мзди. У третій бік пішли – і там отримають мзди", - констатував Кім.

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