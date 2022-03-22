У Путіна підкреслили, що умови миру з РФ обговорюють переговорні делегації.

Прес-секретар президента країни-окупанта Дмитро Пєсков визнав, що Україна має право проводити референдуми. Водночас він наголосив, що умови миру з РФ обговорюють переговорні делегації.

Про це повідомляють Медуза та РИА Новости.

"Україна – це суверенна держава, і якісь там можуть і, напевно, мають бути внутрішньодержавні процедури. Але, крім цього, є ті субстанції, які знаходяться на столі переговорів двох делегацій. Я не можу вторгатися в деталі цих субстанцій. Ми переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише завадити переговорному процесу, який і так іде набагато повільніше і менш змістовно, ніж нам хотілося б", - заявив Пєсков.

Він також додав, що РФ багато днів тому передала українській стороні проекти документів у рамках переговорного процесу – на щось Київ відповів, на щось ні. Від конкретики щодо змісту цих проектів він відмовився.

Що передувало

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум, це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Раніше РФ озвучувала ключові вимоги. Зокрема, йдеться про відмови від курсу на НАТО, визнання незалежними "ДНР" та "ЛНР", а також Крим російським. Кремль вимагає "денацифікації" та роззброєння України.

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