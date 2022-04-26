Обмеження діятимуть до завершення воєнного стану в країні.

На Сумщині запровадили додаткові обмеження, вони діють у межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, обмеження діятимуть до завершення воєнного стану в країні.

"Заборонено у межах завширшки 1 км в смузі місцевості вздовж державного кордону пересування цивільних, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону. У межах 20 км від державного кордону заборонено пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги). Проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 до 07:00. Здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування. Рибальство, відпочинок, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах", - зазначив він.

Також, як повідомив Живицький заборонено полювання та носіння військової форми одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільному населенню, окрім представників сил безпеки та оборони і пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів. Але їхнє пересування та перебування у лісових масивах та лісосмугах можливе лише після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону. Воно має бути не пізніше, ніж за 2 години до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Як повідомляв УНІАН, постріли та вибухи, які чутні у Сумах та навколишніх селах, не несуть загрози для цивільних.