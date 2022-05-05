Це найбільший український виробник спеціальних литих і кованих виробів для металургії, енергетики, суднобудування та загального машинобудування.

В результаті ракетного обстрілу окупантами Краматорська Донецької області пошкоджено виробничі приміщення ПАТ "Енергомашспецсталь".

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, вранці 5 травня збройними силами ворожої армії РФ здійснено ракетні удари по Краматорську.

"За попередніми даними, поранення отримали 25 цивільних осіб. Пошкоджені виробничі приміщення ПАТ "Енергомашспецсталь" - найбільшого українського виробника спеціальних литих і кованих виробів для металургії, енергетики, суднобудування та загального машинобудування. Крім того, руйнувань зазнали 12 житлових будинків, а також приміщення загальноосвітньої школи та будівлі швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру встановлюється.

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