В результаті ракетного обстрілу окупантами Краматорська Донецької області пошкоджено виробничі приміщення ПАТ "Енергомашспецсталь".
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, вранці 5 травня збройними силами ворожої армії РФ здійснено ракетні удари по Краматорську.
"За попередніми даними, поранення отримали 25 цивільних осіб. Пошкоджені виробничі приміщення ПАТ "Енергомашспецсталь" - найбільшого українського виробника спеціальних литих і кованих виробів для металургії, енергетики, суднобудування та загального машинобудування. Крім того, руйнувань зазнали 12 житлових будинків, а також приміщення загальноосвітньої школи та будівлі швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).
Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру встановлюється.
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- 5 травня окупанти здійснили ракетний обстріл Краматорська. В результаті удару постраждали щонайменше 25 осіб, пошкоджені житлові будинки, школа і численні об'єкти цивільної інфраструктури.